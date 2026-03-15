Quanto prende uno scrutatore al referendum sulla giustizia di marzo 2026

Il 22 e 23 marzo 2026 si svolgerà il referendum costituzionale sulla giustizia e numerosi cittadini saranno chiamati a ricoprire il ruolo di scrutatore nei seggi. La loro presenza sarà necessaria per la verifica e il conteggio dei voti, mentre il compenso previsto per questa funzione varia a seconda delle disposizioni locali e delle specifiche normative.

Con l’avvicinarsi del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026, diversi saranno chiamati a svolgere il ruolo di scrutatore all’interno dei seggi. L’attività, come previsto dalla legge, è considerata funzione pubblica e da diritto a un gettone di presenza, cui importo è aumentato nel 2026. Quanto prende uno scrutatore. Per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 lo scrutatore riceve un compenso fisso forfettario di circa 119,60 euro se opera in un seggio elettorale ordinario. In caso di assegnazione a un seggio speciale (ospedali, carceri, ecc.), spettano invece 60,95 euro. L’importo è stabilito dalla normativa sugli onorari dei componenti dei seggi ed è stato aumentato di circa il 15% rispetto agli anni precedenti, grazie a un decreto elettorale specifico per le consultazioni di quest’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto prende uno scrutatore al referendum sulla giustizia di marzo 2026 Articoli correlati Referendum sulla giustizia, voto atteso a marzo 2026: il governo prende tempoABBONATI A DAYITALIANEWS Le possibili date per andare alle urne Salvo imprevisti, il referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo... Referendum 2026 a Bologna: come fare lo scrutatore e quanto si guadagnaBologna, 7 febbraio 2026 - In vista del Referendum costituzionale sulla Giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, il Comune di Bologna... Webinar in preparazione del REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA del 22-23 marzo 2026