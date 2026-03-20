Oggi si parla di Elly Schlein, che ha chiesto di ridurre le accise al governo e ora si lamenta del taglio stesso. Nel frattempo, vengono citati Erdogan e Chuck Norris come punti di riferimento o avvertimenti, anche senza dettagli specifici su cosa rappresentino. La discussione si concentra su queste figure e sui loro ruoli, senza approfondimenti su cause o motivazioni.

- Elly Schlein, dopo aver chiesto il taglio delle accise al governo, si lamenta del taglio delle accise. E va bene. Però la cosa che mi fa più impazzire è che, nel protestare, sostiene con sdegno che questo decreto carburanti “è finanziato da tagli”. E mi scusi, segretaria Pd: come voleva finanziare un taglio delle tasse, se non con un taglio della spesa? Facciamo maggior debito per ridurre il prezzo della benza così tra qualche anno dovremo ri-aumentare le accise per pagare gli interessi? Eddai. - Adesso ho capito: questi del Pd vorrebbero tassare “gli extraprofitti”. Ma, signori miei, gli “extraprofitti” non esistono. Sono profitti, punto. Non è che, se gli investimenti della Schlein, per dire, vanno meglio del previsto, poi quello che ha guadagnato in più le viene tassato di più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che ragionamento del piffero Rep, occhio a Erdogan e Chuck Norris: quindi, oggi…

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