La finanza dell’aria | il mercato della nostra sopravvivenza

di Annamaria Spina L’aria, così naturale e intangibile, è stata per secoli considerata un bene illimitato, gratuito, quasi sacro nella sua onnipresenza. In realtà è la base stessa di ogni economia. senza aria pulita nessuna industria potrebbe produrre, nessuna città potrebbe vivere, nessuna mente potrebbe pensare. Oggi, la finanza dell’aria è una realtà che prende forma in molteplici direzioni. La qualità dell’aria ha un prezzo implicito in termini di salute pubblica, produttività e benessere. I mercati dei carbon credit, le compensazioni ambientali e le certificazioni di sostenibilità trasformano la riduzione dell’inquinamento in valore economico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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