Matteo Hallissey | I giovani devono essere al centro della politica attiva La situazione carceri è una bomba sociale pronta ad esplodere

Durante un incontro con la stampa in Umbria, il rappresentante di +Europa e Radicali Italiani ha sottolineato l’urgenza di mettere i giovani al centro delle politiche e ha evidenziato le criticità del sistema carcerario, definendolo una vera bomba sociale pronta a esplodere. La visita si è svolta presso la redazione di TerniToday, dove sono stati affrontati diversi temi legati alla situazione sociale e politica.

Nel suo tour di incontri in Umbria ha fatto tappa alla redazione di TerniToday il presidente di +Europa e Radicali Italiani Matteo Hallissey. Con il responsabile Christian Cinti, il giovane leader - molto attivo e seguito soprattutto sui social - si è confrontato su diversi temi di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it San Cristoforo, la polizia scova una bomba in cantina: era pronta per far esplodere un bancomatI poliziotti della squadra cinofili della questura, grazie al fiuto dei cani specializzati nella ricerca di esplosivi, hanno individuato un covo dove... Leggi anche: Il carcere di Bologna è “una bomba pronta a esplodere”