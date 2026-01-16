È ufficiale | Milano è la città con più milionari al mondo che dimentica però tutti gli altri

Milano si conferma come la città con il più alto numero di milionari al mondo. Questa realtà riflette un forte interesse da parte dei più ricchi verso la città, che si distingue per la sua attrattiva economica e culturale. La presenza di individui con patrimoni elevati influenza il tessuto urbano e sociale, rendendo Milano un centro di riferimento per il mondo della finanza e del lusso.

Milano ha il più alto tasso di milionari al mondo. Ai ricchi piace tantissimo e Milano ama più loro, che tutti gli altri. La parabola di una città che sta diventando sempre più per pochi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

