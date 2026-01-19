Matilda 6 mitica la star mette in guardia sull' IA | Anche il mio volto finì in materiale di abusi su minori

Mara Wilson, nota per il ruolo in Matilda 6 mitica, ha condiviso la sua esperienza riguardo all'uso improprio dell'intelligenza artificiale. L'attrice ha raccontato di aver scoperto che la sua immagine era stata utilizzata in contenuti inappropriati, evidenziando i rischi legati alla diffusione incontrollata di dati personali tramite l’IA. Un avvertimento importante sulla necessità di un uso consapevole e responsabile di questa tecnologia.

Mara Wilson, baby star degli anni '90, ha avvertito i fan sulla pericolosità dell'utilizzo improprio dell'IA e ha raccontato la sua brutta esperienza La star di Matilda 6 mitica Mara Wilson ha raccontato di aver vissuto un incubo ad occhi aperti quando ha scoperto che la sua immagine era stata trovata all'interno di materiale di abusi su minori e ha ammonito i fan sugli aspetti pericolosi dell'IA. Nel suo articolo per il Guardian, l'attrice e autrice ha avvertito i suoi lettori sui pericoli dell'intelligenza artificiale generativa, in particolare la diffusione dell'utilizzo dell'IA per creare immagini di nudo ed esplicite di donne e bambini reali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

