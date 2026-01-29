Colleferro Giovedì 29 Gennaio ore 17,30 Da non perdere l’appuntamento in Biblioteca comunale con Stefano Conti per la presentazione del libro Seguimi se vuoiv

Da cronachecittadine.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana a Colleferro si tiene un evento speciale in Biblioteca comunale. Giovedì 29 gennaio, alle 17,30, Stefano Conti presenta il suo nuovo libro “Seguimi se vuoi”. L’appuntamento attira lettori e appassionati, pronti a scoprire le storie e i messaggi che l’autore condivide tra le pagine.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di Giovedì 29 Gennaio nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, a partire dalle 17,30, si L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro gioved236 29 gennaio ore 1730 da non perdere l8217appuntamento in biblioteca comunale con stefano conti per la presentazione del libro seguimi se vuoiv

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Giovedì 29 Gennaio ore 17,30. Da non perdere l’appuntamento in Biblioteca comunale con Stefano Conti per la presentazione del libro “Seguimi se vuoi”v

Approfondimenti su Stefano Conti

Colleferro. Giovedì 29 Gennaio grande evento culturale alla Biblioteca Morandi con Stefano Conti. Presentazione del suo libro “Seguimi se vuoi”

Giovedì 29 gennaio, presso la Biblioteca Morandi a Colleferro, si terrà la presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti.

Colleferro. Presentazione del romanzo “Mav” dell’attrice e scrittrice Francesca Nunzi. Giovedì 20 alle 17 nella Biblioteca comunale “Riccardo Morandi”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stefano Conti

Argomenti discussi: A1 Milano-Napoli, chiusure e deviazioni tra Ceprano, Pontecorvo, Anagni e Colleferro per lavori e manutenzione; Colleferro. 29 Gennaio Giornata di Memoria Civica per lo Scoppio del ’38 e inaugurazione dei nuovi spazi al piano superiore dell’Auditorium Fabbrica della Musica; Regione - A1, chiusure notturne entrata stazione di Colleferro; Lavori in autostrada: chiuso per una notte il tratto tra Anagni e Valmontone.

colleferro giovedì 29 gennaioLavori in autostrada: chiuso per una notte il tratto tra Anagni e ValmontoneSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 28 alle 5 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Valmontone, verso Roma. Di ... ciociariaoggi.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.