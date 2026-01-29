Colleferro Giovedì 29 Gennaio ore 17,30 Da non perdere l’appuntamento in Biblioteca comunale con Stefano Conti per la presentazione del libro Seguimi se vuoiv

Questa settimana a Colleferro si tiene un evento speciale in Biblioteca comunale. Giovedì 29 gennaio, alle 17,30, Stefano Conti presenta il suo nuovo libro “Seguimi se vuoi”. L’appuntamento attira lettori e appassionati, pronti a scoprire le storie e i messaggi che l’autore condivide tra le pagine.

Giovedì 29 gennaio, presso la Biblioteca Morandi a Colleferro, si terrà la presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti.

