Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale voluta dal Comune di Caserta e realizzata da Fabbrica Audiovisiva Napoletana, in collaborazione con l’Università Popolare per lo Sport e il Terzo Settore promuove “La Città Visibile”, un concorso fotografico rivolto a fotografi amatoriali, professionisti, appassionati e a tutti i cittadini che vogliano mettersi in gioco raccontando con uno sguardo nuovo, unico, inedito e personale la città di Caserta, nel tentativo di coglierne l’anima più autentica. Un invito ad osservare e a scrutare in profondità e regalare immagini in grado di cogliere bellezza e raccontare identità, memoria e cambiamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “La Città Visibile”, il concorso fotografico per raccontare Caserta

Articoli correlati

Raccontare la città in bici . Concorso per gli studentiRaccontare la città pedalando, con lo sguardo diretto di chi la vive ogni giorno.

Torna il concorso fotografico che premia le lavoratrici di MontesilvanoGiunge alla seconda edizione il contest fotografico “Il lavoro delle donne ieri e oggi”, dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno.

Approfondimenti e contenuti su Città Visibile

Temi più discussi: Nasce La Città Visibile: Comunalia lancia il concorso fotografico per raccontare Caserta con nuovi sguardi; Caserta. 'La Città Visibile': concorso fotografico 'Comunalia' per raccontare la città attraverso nuovi sguardi; 'La Città Visibile', Comunalia lancia un concorso fotografico per (ri)scoprire Caserta |; Piacenza iceberg, due ore dentro il visibile e il sommerso della città con Luigi Centenaro e Stefano Torre.

Comunalia lancia La Città Visibile, il concorso fotografico per raccontare Caserta attraverso nuovi sguardiRaccontare Caserta attraverso uno sguardo nuovo, autentico e sorprendente. Nasce con questo obiettivo La Città Visibile, il concorso fotografico promosso nell’ambito di Comunalia, un inverno d’auto ... ecodicaserta.it

La città vista con gli occhi dei piccoliCome raccontare Rovigo con lo sguardo di ragazze e ragazzi che la vivono quotidianamente? Ad esempio con una cartolina: immagini e parole insieme, per provare a guardare alla città con gli occhi e l’i ... polesine24.it

Comunalia lancia “La Città Visibile”, il concorso fotografico per raccontare Caserta attraverso nuovi sguardi Caserta attraverso uno sguardo nuovo, autentico e sorprendente. Nasce con questo obiettivo “La Città Visibile”, il concorso fotografico promosso nell’a facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Comunalia lancia “La Città Visibile”, concorso fotografico x.com