Raccontare la città in bici Concorso per gli studenti

Un concorso intitolato ‘Imola in bici - Pedala, riprendi, racconta’ invita gli studenti delle scuole superiori a esplorare e documentare la città pedalando. L’iniziativa, promossa dal Comune, mira a coinvolgere i giovani nel raccontare attraverso foto e video il loro modo di vivere e conoscere il territorio urbano. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio.

Raccontare la città pedalando, con lo sguardo diretto di chi la vive ogni giorno. È questo lo spirito del concorso ‘ Imola in bici - Pedala, riprendi, racconta ’, l’iniziativa lanciata dal Comune e rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio. L’obiettivo è chiaro: incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal tragitto casa-scuola, trasformandolo in un racconto visivo capace di parlare ai coetanei. "L’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani significa salute, socialità, rispetto per l’ambiente, scoperta, libertà – sottolinea la vicesindaca e assessora alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente, Elisa Spada –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccontare la città in bici . Concorso per gli studenti Articoli correlati Open day per raccontare agli studenti gli sbocchi professionaliLa Scuola Dieffe, polo di eccellenza veneto nella formazione nei settori dell’enogastronomia e dell'ospitalità, si presenta ai futuri professionisti... Consegnati gli attestati agli studenti che hanno partecipato al concorso "Gli eroi del dono nascono a scuola" [FOTO]La premiazione alla pinacoteca di Palazzo d’Avalos, a Vasto, nel corso del convegno dal titolo “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la... Approfondimenti e contenuti su Raccontare la città in bici Concorso... Temi più discussi: Raccontare la città in bici . Concorso per gli studenti; Palermo, racconto di una città in 100 opere di Sergio Troisi; Milano in tutti i sensi: il racconto della città che si ascolta e si respira; Città in Ordine: la cultura urbana in onda su Casa Radio – Il podcast dell’OAR – OAR. Cagliari al cinema: alla Mem un convegno per raccontare la città attraverso il grande schermoGiovedì 11 dicembre 2025 dalle 9.30 appuntamento alla Mediateca del Mediterraneo di via Mameli a Cagliari per il convegno Cagliari al cinema. L’iniziativa vuole mettere in evidenza le diverse ... unionesarda.it D’Annunzio, il Duce e la città per raccontare la modernitàThomas Pynchon si è fermato a Fiume: nel suo nuovo romanzo Shadow Ticket (appena pubblicato negli Usa da Penguin Press, in Italia dal prossimo autunno per Einaudi) la cittadina è la metafora perfetta ... ilgiornale.it La scrittrice propone a Bahar di raccontare la storia della sua vita in romanzo x.com Chi era presente parla di un momento intenso, difficile da raccontare fino in fondo (da LaZampa) - facebook.com facebook