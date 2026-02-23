cisgiordania coloni israeliani incendiano la moschea di abu bakr al siddiq

La moschea di Abu Bakr al-Siddiq, nel villaggio di Tell, è stata data alle fiamme questa mattina presto da alcuni coloni israeliani. Il villaggio si trova a sud di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. A riportarlo è stata l’emittente televisiva israeliana Kan, che ha aggiunto che le forze militari e di polizia si stanno recando sul luogo per indagare. Le immagini diffuse dai media palestinesi mostrano l’ ingresso della moschea completamente carbonizzato e slogan, scritti in ebraico, recanti le parole “ vendetta ” e “ prezzo “. Il Times of Israel spiega che tali parole sono slogan ricorrenti dei coloni estremisti: le parole farebbero riferimento al “ prezzo da pagare ” per gli attacchi palestinesi e per lo smantellamento degli avamposti dei coloni da parte delle forze israeliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gerusalemme, coloni israeliani invadono la moschea di Al-AqsaDecine di coloni israeliani hanno forzato l’ingresso nella moschea di Al-Aqsa, compiendo rituali talmudici considerati provocatori.

