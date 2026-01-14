Il Golden Dome di Trump come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia è fondamentale

Il Golden Dome di Trump è un sistema di difesa missilistica multistrato progettato per intercettare e neutralizzare minacce balistiche, ipersoniche e da crociera. La Groenlandia riveste un ruolo strategico fondamentale, poiché la sua posizione e le risorse naturali permetterebbero agli Stati Uniti di completare e potenziare questa rete di protezione. Analizziamo come funziona lo scudo difensivo e perché la Groenlandia rappresenta un elemento chiave in questa strategia di sicurezza.

Roma, 14 gennaio 2026 - La Groenlandia, oltre alle sue ricchezze minerarie, garantirebbe agli Stati Uniti il completamento del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica multistrato progettato per individuare e distruggere missili balistici, ipersonici e da crociera prima del loro lancio o durante il loro volo (Assicurandosi la possibile esplosione nucleare lontano dal proprio territorio). E' lo scudo Usa annunciato lo scorso maggio dal presidente Donald Trump, creato allo scopo di proteggere gli Stati Uniti soprattutto dai missili russi, cinesi e norcoreani. Qui entra in gioco la Groenlandia, visto che in caso di conflitto tra Stati Uniti, Russia e Cina, la maggior parte dei missili sorvolerebbe infatti il Polo Nord.

