La cantante italiana sul palco ma scoppia la bufera | valanga di critiche

Un’apparizione a sorpresa, un’esibizione diversa dal solito e una valanga di reazioni contrastanti. È quanto accaduto alla cantante italiana durante la finale del Festival di Sannolo, rassegna dedicata alla musica inedita che da nove anni anima la scena milanese dando spazio agli artisti emergenti. La cantautrice è salita sul palco come ospite d’onore, regalando al pubblico un medley dei suoi brani più noti, da Yo No Tengo Nada a Vulcano, passando per Lava e Francesca. Fin dalle prime note, però, è stato chiaro che non si trattava della solita performance. L’artista ha scelto infatti una veste completamente nuova, costruendo uno show coreografico insieme a quattro ballerine truccate, pettinate e vestite come lei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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