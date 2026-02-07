Olimpiadi Ghali sale sul palco ma è pioggia di critiche | terremoto contro la Rai

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Ghali ha salito sul palco di San Siro come uno dei protagonisti dello spettacolo. Tuttavia, subito dopo il suo intervento, sono arrivate numerose critiche. Molti spettatori e utenti sui social hanno contestato la scelta di coinvolgere il rapper, accusandolo di aver rovinato la festa. La Rai si trova ora al centro di un vero e proprio terremoto mediatico, con commenti divisi tra chi apprezza la scelta artistica e chi invece la considera inappropriata.

Durante la cerimonia inaugurale andata in scena venerdì 6 febbraio, Ghali è salito sul palco di San Siro come uno dei protagonisti dello spettacolo. Il rapper milanese ha recitato "Promemoria" di Gianni Rodari, una poesia contro la guerra e a favore della pace, scelta per il suo forte legame con i valori olimpici. La performance è stata accompagnata da un corpo di ballo che, attraverso la coreografia, ha disegnato una grande colomba, simbolo universale di tregua e dialogo. Ghali ha declamato il testo in italiano, inglese e francese, rivolgendosi idealmente a un pubblico internazionale. La questione dell'arabo e le tensioni prima dello show.

