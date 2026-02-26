Landini predica bene ma razzola male… Scoppia la bufera sul leader della Cgil

Un acceso dibattito attraversa il mondo sindacale dopo le recenti dichiarazioni del leader della Cgil, che ha criticato le politiche del Governo Meloni. Le sue parole hanno acceso le discussioni tra i rappresentanti delle parti sociali, creando tensioni e dividendo le opinioni su come affrontare le questioni lavorative e sociali del paese. La situazione si mantiene calda mentre si attendono ulteriori sviluppi.

La notizia del mancato pagamento del tfr a un ex dipendente della Cgil da parte di Maurizio Landini scuote il mondo politico "Il segretario della Cgil Maurizio Landini prima attacca il Governo Meloni sull'utilizzo del trattamento di fine rapporto e sottoscrive contratti nazionali che prevedono retribuzioni pari a 5,40 euro l'ora, ma secondo quanto riportato oggi dagli organi di stampa, proprio all'interno della sua organizzazione non sarebbe stato liquidato il tfr a un ex dipendente, nonostante una sentenza definitiva", attacca Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Lavoro della Camera, che sul tema non ha dubbi: "Se la notizia fosse confermata, sarebbe una vicenda grave e imbarazzante".