“Ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli” Anche nel weekend che si è appena concluso, quello pre sosta Nazionali, non sono mancati gli errori e le annesse polemiche arbitrali. In Fiorentina-Inter fa discutere la mancata assegnazione di un rigore in favore dei nerazzurri per il tocco col braccio di Pongracic. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come evidenzia il moviolista di Calciomercato.it, ovvero Maurizio Russo, ci sono poi “ molti dubbi anche sul contatto all’ultimo minuto di recupero con Ranieri che trattiene vistosamente Pio Esposito “. Il fatto che quest’ultimo “sia riuscito comunque a calciare in porta non sana la scorrettezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La bufera arbitri continua: “Non può essere il Var di Inter e Milan”

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