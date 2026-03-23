Roberta è sarda, nata in provincia di Cagliari, ma è più pesarese dei pesaresi e ci tiene che la città che l’ha accolta – dopo aver sposato Andrea – sia il più vivibile possibile per le fasce più fragili, i bambini e gli anziani. Per questo ha accettato l’incarico di presidente di “ Pesaro 30 “ l’associazione che, ispirandosi a quanto sta accadendo a Bologna, chiede all’amministrazione una viabilità più sicura per tutti quelli che utilizzano le strade per spostarsi. E non ci sono solo le auto. Ieri mattina è stata una domenica diversa per le persone che amano la bici ed hanno scelto di accompagnare Pesaro 30 sulla Bicipolitana, la rete ciclabile che attraversa tutta la città, per verificare quali sono le criticità e i punti da migliorare e mettere in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Bicipolitana va migliorata". L’associazione “Pesaro 30“ ha ispezionato l’intero tragitto

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