Da oltre 30 anni, Via Palamina a Montetiffi si trova in uno stato di abbandono che non si risolve. La strada, che sale sopra Sogliano, è piena di buche e detriti. I residenti ormai vivono tra speranze e delusione, perché nessuno è ancora intervenuto seriamente. Il silenzio delle colline si interrompe solo con il rumore dei trattori che faticano a passare. La situazione non riguarda più solo la manutenzione, ma un problema più grande che rischia di isolare il quartiere.

A Montetiffi, in quota sopra Sogliano, dove l’aria è fredda anche a febbraio e il silenzio delle colline si spezza solo dai rumori dei trattori che passano a fatica su una strada che sembra non voler più vivere, il problema non è più solo la manutenzione. È una crisi di senso, di identità, di futuro. Da trent’anni, da quando ancora i bambini di Montetiffi correvano per i campi con i sandali di gomma, la via Palamina è un campo di battaglia contro il tempo, la pioggia, la neve e l’inerzia delle istituzioni. Tre chilometri e mezzo di asfalto ridotto in poltiglia, buche profonde come fosse un cratere, frane che si ripetono ogni inverno, e un’intera comunità che si sente abbandonata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lungo 30 anni, il degrado di Via Palamina ha segnato un intero quartiere senza soluzioni definitive

Da oltre 30 anni, gli abitanti di Montetiffi, frazione di Sogliano, chiedono interventi per sistemare la via Palamina.

