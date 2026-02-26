Villaricca This is our show | spettacolo in inglese degli alunni dell’Italo Calvino

Gli studenti dell’istituto Italo Calvino di Villaricca hanno portato in scena uno spettacolo in inglese, offrendo un momento di divertimento e coinvolgimento con la lingua straniera. La rappresentazione ha coinvolto i ragazzi in un’attività che combina creatività e apprendimento, suscitando interesse tra il pubblico presente. L’evento rappresenta un’occasione per mettere in mostra le capacità linguistiche e il talento degli studenti, attirando l’attenzione di tutti.

Uno spettacolo interamente in inglese degli alunni dell'istituto Italo Calvino di Villaricca. Un approccio divertente e gioioso con la lingua. Il titolo è "Welcome to our show" ed il progetto ha coinvolto diversi bambini delle classi terze.