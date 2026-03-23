L' Accademia Hak Fu Jow trionfa al memorial Dario ambra | pioggia di medaglie a Capaccio Paestum

Domenica 22 marzo, il Centro Sportivo “Olimpia” di Capaccio Paestum ha ospitato la Gara Interregionale di Wushu Kung Fu - Memorial Maestro Dario Ambra, un appuntamento di alto profilo marziale che ha visto la partecipazione di 13 prestigiose scuole di settore. L’ASD Accademia Hak Fu Jow, sotto la guida tecnica dei Maestri Alfonso Grassi e Annamaria De Chiara, si è distinta come una delle assolute protagoniste della kermesse, conquistando il 2° posto come Migliore Società per gli Stili del Sud e il 4° posto nella classifica generale assoluta. L’evento, organizzato impeccabilmente dal Maestro Matteo D'Amato in onore del compianto Maestro... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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