Un noto blogger francese ha diffuso voci secondo cui ieri sera a Parigi sono stati visti insieme Kylian Mbappé ed Ester Expósito, che si sarebbero baciati tutta la notte. La notizia sta facendo rapidamente il giro dei social e dei media, alimentando le speculazioni su una possibile relazione tra i due. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o ulteriori dettagli sulla vicenda.

Tra le ricostruzioni che stanno infiammando di più il gossip c’è quella del blogger francese Aqababe. Secondo il suo racconto, come riporta anche il sito di Hola, Kylian Mbappé ed Ester Expósito sono stati visti insieme in diverse occasioni, sia a Madrid che a Parigi. Nella capitale francese, in particolare, i due avrebbero trascorso una serata particolarmente intima. In un tweet di ieri, 6 marzo, il blogger ha fatto sapere: “Secondo le mie informazioni esclusive, Kylian Mbappé ed Ester Expósito si frequentano attualmente. Erano insieme il 25 febbraio a Madrid e diversi ragazzi li hanno visti ieri al bar Pullman (El Diez Cielo) baciarsi tutta la notte“. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gossip su Kylian Mbappé e Ester Expósito “li hanno visti ieri a Parigi baciarsi tutta la notte”

“Kylian Mbappé e Ester Expósito stanno insieme. Li hanno visti a Parigi baciarsi tutta notte”: esplode il gossip sul calciatore del Real Madrid e l’attrice di “Élite”I due sarebbero stati avvistati sia a Madrid che a Parigi, dove diverse persone li avrebbero 'beccati' in atteggiamenti intimi in un bar e in un...

Kylian Mbappé vince la causa contro il Psg: il Tribunale del Lavoro di Parigi condanna il club a versare 61 milioni di euro al campioneIl tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé, una vittoria legale per il...

Tutti gli aggiornamenti su Kylian Mbappé.

Temi più discussi: Mbappé non convocato per Real Madrid-Benfica: problema al ginocchio sinistro; Mbappé in palestra: ritorno in Champions più vicino o rischio forfait?; Tra i 5 migliori orologi Hublot di Kylian Mbappé il più economico costa 24.700 euro; Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica e non è stato nemmeno convocato: il motivo dell'assenza.

Kylian Mbappé e Ester Expósito stanno insieme. Li hanno visti a Parigi baciarsi tutta notte: esplode il gossip sul calciatore del Real Madrid e l’attrice di ÉliteIl calciatore del Real Madrid e l'attrice di Élite protagonisti del nuovo gossip che infiamma i social tra Madrid e Parigi ... ilfattoquotidiano.it

Un infortunio diventato un caso: Mbappé e il Real, fiducia reciproca ai minimi terminiLa gestione di Kylian Mbappé continua a far discutere in Spagna. Da ormai diversi giorni i media iberici diffondono aggiornamenti sul possibile. tuttomercatoweb.com

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, & Neymar National Team Career Card Numbers #ronaldo #messi #mbappe #neymar #zflixfootball ... - facebook.com facebook

: Kylian Mbappé driving a car for the very first time after acquiring his license. x.com