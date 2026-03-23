Kolarov reagisce in tv alle critiche per il pari a Firenze | Con noi sembra tutto dovuto

Il tecnico in seconda dei nerazzurri gonfia il petto e mette un argine all'ondata alle riflessioni negative sul momento dei nerazzurri. "Non dimentichiamo che siamo a +6 sulla seconda. vuol dire che qualcosa abbiamo fatto finora". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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