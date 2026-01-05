Perché dopo Inter-Bologna in TV si è presentato Kolarov al posto di Chivu | Urla più di Inzaghi
Dopo la partita tra Inter e Bologna, Aleksandr Kolarov è intervenuto nel post gara al posto di Cristian Chivu, apparso stanco e senza voce. In modo sincero, ha spiegato:
Aleksandr Kolarov si è presentato nel post partita di Inter-Bologna al posto di Cristian Chivu, esausto e senza voce: "Pensate sia tranquillo, ma urla più di Simone Inzaghi. La vittoria? Siamo tornati primi e vogliamo restarci". 🔗 Leggi su Fanpage.it
