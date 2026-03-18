Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio della Cina partendo dalla pole position, conquistando così la prima vittoria in questa competizione. Durante gli ultimi giri, ha vissuto un momento di forte tensione, ma è riuscito a mantenere la concentrazione e a tagliare il traguardo in prima posizione. La gara si è svolta su un circuito in Cina con diverse variabili climatiche.

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la sua prima vittoria nel Gran Premio della Cina partendo dalla pole position, pur avendo vissuto un momento di forte tensione nei giri finali. Il diciannovenne pilota Mercedes ha superato il compagno di scuderia George Russell con un margine di 5,515 secondi al traguardo, chiudendo la gara con una doppia affermazione per i Silver Arrows. L’evento è avvenuto domenica scorsa a Shanghai, dove il giovane italiano ha mostrato grande controllo sulla pista, sebbene abbia commesso un errore tecnico al giro 53 che ha ridotto il suo vantaggio iniziale da nove a sette secondi. Nonostante lo spavento causato dallo sbloccaggio delle gomme e dal vento in coda, la vittoria è stata confermata senza ulteriori intoppi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kimi Antonelli: vittoria in Cina dopo spavento finale

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