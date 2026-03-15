Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio della Cina di Formula 1 sul circuito di Shanghai. Il pilota di 19 anni, alla guida di una Mercedes, ha concluso la gara davanti a George Russell, suo compagno di squadra, e alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La gara si è svolta con queste quattro vetture che hanno occupato le prime posizioni.

Storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio della Cina di Formula 1. Sul circuito di Shanghai il 19enne della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per l’azzurro è la prima vittoria in carriera in Formula 1 e il giovane bolognese è anche il primo pilota italiano a vincere un Gran Premio dopo Giancarlo Fisichella nel Gp di Malesia nel 2006 alla guida di una Renault. Partito dalla pole position (il più giovane della storia a riuscirci), Antonelli ha guidato la gara dall’inizio alla fine tenendo a bada prima la Ferrari di Hamilton e poi il compagno di squadra Russell. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gp Cina 2026, storica vittoria di Kimi Antonelli con la Mercedes

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F1, Gp Cina: Kimi Antonelli fa la storia, vittoria a soli 19 anniVincere il primo gran premio in Formula 1 è una gioia enorme per ogni pilota: farlo a 19 anni e sei mesi è un’impresa davvero leggendaria.

Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli

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Sky. . Kimi Antonelli e riporta l’Italia alla vittoria in Formula 1 facebook

Kimi Antonelli a soli 19 anni vince la sua prima gara in un mondiale di #Formula1. Dopo 20 anni un italiano torna sul podio più alto. Una vittoria meritata che lo consacra tra i grandi del nostro sport. Congratulazioni a questo ragazzo così maturo nonostante x.com