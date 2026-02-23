corea del nord kim jong un rieletto capo del partito dei lavoratori

Kim Jong Un è stato rieletto leader del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord, dopo aver promosso un aumento delle capacità nucleari e consolidato il controllo sulle forze militari. Durante la riunione, i delegati hanno approvato all’unanimità la sua nomina, riconoscendo il suo ruolo nel rafforzare la sicurezza nazionale. La decisione segue mesi di discussioni interne e mobilitazioni di massa. La conferma del suo incarico avviene in un momento di crescente tensione nella regione.

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, è stato rieletto alla guida del Partito dei Lavoratori, con i delegati che gli hanno riconosciuto il merito di aver potenziato l’arsenale nucleare del Paese e rafforzato la sua posizione nella regione. Kim ha partecipato alla quarta giornata del congresso del Partito ed è stato ripetutamente applaudito e acclamato. La formazione politica ha attribuito alla sua leadership il merito di “garantire in modo affidabile” il futuro del Paese e di “rafforzare l’orgoglio e l’autostima” dei nordcoreani. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un lanciarazzi nucleare “adatto a un attacco speciale”. A Milano Cortina sono ancora in corso i giochi, con tanto di tregua olimpica, ma in Corea del Nord Kim Jong-Un ha organizzato una parata militare per sfoggiare la nuova arma di cui disporrà il suo esercit - facebook.com facebook

