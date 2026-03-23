Si avvicina il ritorno di Franck Kessie in Serie A: ecco dove potrebbe giocare il centrocampista ivoriano classe ’96. A distanza di 4 anni dal suo addio al Milan, Franck Kessie si avvicina al ritorno nel campionato di Serie A. Il centrocampista ivoriano classe ’97 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l’ Al-Ahli e, dunque, dirà addio all’Arabia Saudita. Sulle sue tracce ci sono soprattutto Inter e Juventus, che si apprestano a dare vita a una vera e propria asta per il suo cartellino. Marotta (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, il ds nerazzurro Piero Ausilio... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kessie può tornare in Italia: le ultime sul duello Inter-Juve

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