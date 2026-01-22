Kessie, ex centrocampista del Milan, potrebbe tornare in Italia questa estate. La Juventus, secondo quanto riportato da Ottolini, sta valutando un possibile trasferimento. Dopo l’esperienza con l’Al-Ahli, l’ivoriano potrebbe riconsiderare il suo percorso nel nostro campionato. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare un ritorno importante per il giocatore e per i bianconeri.

Kessie Juve: il centrocampista può far ritorno in Italia dopo l’esperienza all’Al-Ahli. L’ex Milan si sta guardando attorno: le ultime. L’orizzonte di mercato della Juventus si tinge nuovamente dei colori della Costa d’Avorio, con una prospettiva che stuzzica non poco le fantasie della dirigenza bianconera in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Kessié è tornato prepotentemente in auge sul taccuino del ds Ottolini, non più come una semplice suggestione esotica ma come un’opportunità di mercato concreta. L’esperienza dell’ex Milan in Arabia Saudita sembra essere arrivata decisamente “ agli sgoccioli “: dopo un triennio vissuto da protagonista assoluto con la maglia dell’Al-Ahli, il ciclo in Medio Oriente è considerato concluso dalla volontà ferrea del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessie Juve, l’ex centrocampista del Milan può tornare in Italia in estate: Ottolini valuta il colpo. Cosa trapela

Kessie Juve, Comolli e Ottolini provano ad anticipare il colpo a gennaio? Qual è il pianoLe strategie della Juventus per l'acquisto di Kessié a gennaio sono al centro delle discussioni.

Mercato Juve, occhi sul centrocampista del Feyernoord: la lista dei desideri di Comolli. Cosa trapela sull’interesse in OlandaIl mercato della Juventus si anima con l'interesse per il centrocampista del Feyenoord, in un quadro di manovre orchestrate da Damien Comolli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tentativo Kessie, Mingueza a zero: Juve, il mercato di gennaio è di strategia; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; Contatti con l'agente di Kessié: la Juve si informa e lavora per l'estate; Calciomercato Juventus, En-Nesyri-Mateta: svelato l'intrigo. Mentre Kessie... - Rumor.

La Juve pensa a Kessié per giugno: come sta andando l'ivoriano in ArabiaUn centravanti subito per dare risposte nell’immediato, poi una campagna di rafforzamento più ampia in vista della prossima stagione. È una Juventus a più ... tuttojuve.com

Di Marzio: Juventus-Kessie, ieri incontro con l'agente per un possibile ritorno a fine stagioneSecondo quanto riportato recentemente dal giornalista Gianluca Di Marzio, prosegue la trattativa della Juventus per riportare in Italia Franck Kessie, ex centrocampista di Milan e Barcellona ricercato ... tuttojuve.com

SPORTITALIA - La Juve segue Kessie per il prossimo anno, l'agente ascolterà varie offerte ift.tt/mSgMF6I x.com

Kessie-Juve, com'è andato l'incontro: quante possibilità ci sono tra milioni e scadenze - facebook.com facebook