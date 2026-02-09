Juventus duro affondo di Mauro | Attacco una barzelletta Spalletti sia più umile

Dopo la partita tra Juventus e Lazio, Mauro non le manda a dire. Il suo commento è duro: definisce l’attacco dei biancocelesti una “barzelletta” e invita Spalletti a mostrarsi più umile. La polemica si infiamma subito sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre la gestione tecnica del tecnico toscano viene messa sotto pressione.

Il post-partita di Juventus-Lazio trascina con sé pesanti strascichi critici sulla gestione tecnica e la tenuta difensiva della formazione di Luciano Spalletti. A tracciare un bilancio severo della serata dell’Allianz Stadium è Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni di Pressing su Canale 5. L’ex centrocampista bianconero ha messo nel mirino la filosofia di gioco espressa dalla squadra, definendo il rischio di una deriva “velleitaria” se l’estetica della manovra non viene supportata dai tre punti. Secondo l’analisi di Mauro, l’attuale identità tattica della Juventus necessiterebbe di un bagno di umiltà, specialmente per evitare di capitolare in match complicati come quello contro i biancocelesti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, duro affondo di Mauro: “Attacco una barzelletta, Spalletti sia più umile” Approfondimenti su Juventus Lazio Mauro: «L’attacco Juve sembra una barzelletta. Mancato rigore? Questi episodi sempre contro i bianconeri» Mauro commenta con sdegno l’episodio durante la partita: “L’attacco Juve sembra una barzelletta”. Spalletti duro dopo Monaco-Juventus: «Siamo stati sotto livello, serviva più qualità» Spalletti si mostra molto critico dopo la partita contro il Monaco. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Connors critica Sabalenka e Zverev: il duro affondo di Jimbo nei loro confronti. Sampdoria, affondo per Viti. C'è l'ok di Pedro Felipe, manca ancora il via libera della JuventusLa Sampdoria prova a reagire all’emergenza difensiva accentuatasi dopo il mancato tesseramento di Gerasimos Mitoglou e lavora su una doppia trattativa per rinforzare il reparto. Il nome su cui è ... calciomercato.com Juventus, Giaccherini duro su David: Non si può permettere di calciare un rigore così, lì devi spaccare la porta. Hernanes: Anche Yildiz però...Un periodo assolutamente buio nella carriera di Jonathan David. Sembra essersi perso il feeling fra il goal e l'attaccante canadese, così come non appare mai bocciato quello fra di lui e la Juventus, ... calciomercato.com Juventus, Spalletti duro: "Rigore su Cabal, l'arbitro è l'unico non professionista che c'è in campo" calciomercato.com/notizie/juvent… x.com Mimun duro nell'editoriale su Juventus-Lazio! https://www.lazionews.eu/notizie/mimun-editoriale-juventus-lazio/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Mimun #ClementeMimun #editoriale #JuventusLazio facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.