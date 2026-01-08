Juventus botta e risposta tra Sabatini e Spalletti

Dopo la recente vittoria della Juventus contro il Sassuolo, si sono intensificate le dichiarazioni tra Sandro Sabatini e Luciano Spalletti. Il confronto tra i due protagonisti evidenzia un dialogo diretto e senza fronzoli, caratterizzato da una serie di commenti e reazioni che riflettono l’attenzione del mondo calcistico sulla situazione attuale delle rispettive squadre. Questo scambio di opinioni testimonia come il calcio continui a essere un argomento di discussione acceso e coinvolgente.

La frecciata di Spalletti Botta e risposta a distanza tra Sandro Sabatini e Luciano Spalletti nelle ore successive alla vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Dopo Juve-Lecce e il caso del rigore ciabattato da David, il giornalista Sandro Sabatini aveva commentato la vicenda, sottolineando come Spalletti avrebbe dovuto imporsi sulla scelta del rigore.

Sabatini risponde a Spalletti: "Fuori da realtà ed eleganza, non tifo". Poi la frecciatina Nazionale - Il giornalista si è sentito colpito dalle parole del tecnico bianconero in occasione di Sassuolo-Juventus.

Sabatini replica piccatissimo a Spalletti: "Allusioni totalmente fuori dalla realtà, non tifo per..." - Botta e risposta a distanza tra l'allenatore bianconero e il giornalista, che ha replicato a Pressing: "A me le allusioni non piacciono"

Luciano Spalletti era visibilmente seccato dopo il pareggio interno della Juventus col Lecce. Il tecnico è stato protagonista di un botta e risposta con lo studio di DAZN. - facebook.com facebook

