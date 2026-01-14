Chiesa Douglas Luiz rinnovi Cambiaso e due acquisti Juve a gennaio | Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

Da juventusnews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo video, Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le principali notizie di mercato, tra cui i rinnovi di Chiesa e Douglas Luiz, le possibilità di rinnovo per Cambiaso e i principali acquisti della Juventus a gennaio. Un approfondimento su questioni di attualità calcistica, presentato in modo chiaro e obiettivo, per offrire un quadro completo delle novità in casa bianconera.

Video Chiesa, Douglas Luiz, rinnovi, Cambiaso e nomi del calciomercato Juve a gennaio: Si o no VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon. L’informazione bianconera si arricchisce di un nuovo, frizzante appuntamento digitale. ha inaugurato oggi, martedì 14 gennaio, il suo nuovo format esclusivo sul canale YouTube, intitolato significativamente “Sì o No”. Lontano dai classici notiziari, il programma punta tutto sul confronto d’opinioni e sul dibattito rapido e incisivo. A condurre le danze sono Chiara Aleati, volto noto e apprezzata presentatrice della testata, e Marco Baridon, giornalista ed editor puntuale nell’analisi delle dinamiche di casa Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiesa douglas luiz rinnovi cambiaso e due acquisti juve a gennaio si o no video con chiara aleati e marco baridon

© Juventusnews24.com - Chiesa, Douglas Luiz, rinnovi, Cambiaso e due acquisti Juve a gennaio: Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

Leggi anche: Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO

Leggi anche: Fiorentina Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Marco Baridon e Andrea Bargione – VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juve, non solo Douglas Luiz. Idea Chiesa-Manchester United per Greenwood o Sancho - La Juventus ha chiuso l'accordo con l'Aston Villa per Douglas Luiz ma l'asse con la Premier League non si ferma al centrocampista brasiliano. m.tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.