Chiesa Douglas Luiz rinnovi Cambiaso e due acquisti Juve a gennaio | Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

In questo video, Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le principali notizie di mercato, tra cui i rinnovi di Chiesa e Douglas Luiz, le possibilità di rinnovo per Cambiaso e i principali acquisti della Juventus a gennaio. Un approfondimento su questioni di attualità calcistica, presentato in modo chiaro e obiettivo, per offrire un quadro completo delle novità in casa bianconera.

