Chiesa Douglas Luiz rinnovi Cambiaso e due acquisti Juve a gennaio | Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon
In questo video, Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le principali notizie di mercato, tra cui i rinnovi di Chiesa e Douglas Luiz, le possibilità di rinnovo per Cambiaso e i principali acquisti della Juventus a gennaio. Un approfondimento su questioni di attualità calcistica, presentato in modo chiaro e obiettivo, per offrire un quadro completo delle novità in casa bianconera.
Video Chiesa, Douglas Luiz, rinnovi, Cambiaso e nomi del calciomercato Juve a gennaio: Si o no VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon. L’informazione bianconera si arricchisce di un nuovo, frizzante appuntamento digitale. ha inaugurato oggi, martedì 14 gennaio, il suo nuovo format esclusivo sul canale YouTube, intitolato significativamente “Sì o No”. Lontano dai classici notiziari, il programma punta tutto sul confronto d’opinioni e sul dibattito rapido e incisivo. A condurre le danze sono Chiara Aleati, volto noto e apprezzata presentatrice della testata, e Marco Baridon, giornalista ed editor puntuale nell’analisi delle dinamiche di casa Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Lazio Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO
Leggi anche: Fiorentina Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Marco Baridon e Andrea Bargione – VIDEO
Juve, non solo Douglas Luiz. Idea Chiesa-Manchester United per Greenwood o Sancho - La Juventus ha chiuso l'accordo con l'Aston Villa per Douglas Luiz ma l'asse con la Premier League non si ferma al centrocampista brasiliano. m.tuttomercatoweb.com
Calciomercato Juventus, Federico Chiesa e Douglas Luiz i rinforzi della Juventus per gennaio La Juventus osserva attentamente il mercato di gennaio. Federico Chiesa è il profilo individuato per rinforzare la squadra: i contatti con il Liverpool proseguono, no facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.