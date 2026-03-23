Juventus Next Gen, la sosta per le nazionali premia i giovani prospetti del vivaio chiamati a difendere i colori delle proprie selezioni. La pausa per gli impegni internazionali non ferma soltanto la prima formazione, ma coinvolge attivamente anche la Juventus Next Gen. I bianconeri salutano temporaneamente alcuni elementi, chiamati a difendere i colori dei propri Paesi. Il progetto tecnico punta fortemente sulla valorizzazione dei ragazzi e queste chiamate rappresentano una conferma tangibile del lavoro svolto sul campo. I talenti avranno la preziosa opportunità di misurarsi in contesti altamente competitivi per il loro percorso. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Questo elenco delle convocazioni ufficiali premia tre giocatori di grande interesse che si sono messi in luce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, il progetto decolla anche lontano da Torino: ben tre bianconeri convocati dalle rispettive nazionali

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