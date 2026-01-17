Juventus Next Gen Ascoli 0-0 LIVE | tre rischi per i bianconeri Silipo si divora il vantaggio!

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Next Gen e Ascoli, valida per la 22ª giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, con alcune occasioni sfumate per i bianconeri. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata del match.

15? DOPPIA OCCASIONE ASCOLI – Ospiti pericolosi, questa volta da palla inattiva. Calcio d'angolo dalla destra che trova Chakir: tiro masticato che però diventa un assist per Bando.

