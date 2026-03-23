Juventus | la pazienza di Spalletti è finita

La Juventus ha chiuso il capitolo Jonathan David e Loïs Openda nel suo attacco: la pazienza di Luciano Spalletti è finita, e l’estate 2026 segnerà una rifondazione del reparto offensivo con gerarchie nettamente diverse. I due attaccanti arrivati nell’estate 2025 – David a parametro zero con oneri accessori elevati, Openda L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus comanda Spalletti | ADESSO È FINITA

Tutto quello che riguarda Juventus la pazienza di Spalletti è...

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