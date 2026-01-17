Pazienza al limite è finita con la Juventus | addio sempre più vicino

Dopo la sconfitta con il Cagliari, la Juventus sembra ormai aver perso le speranze di lottare per lo scudetto. La partita ha segnato un passo importante verso la fine della loro corsa in questa stagione, lasciando i tifosi e gli analisti a riflettere sul futuro del team e sulle possibili strategie per i prossimi appuntamenti.

Il ko di Cagliari ha frenato la corsa della Juventus in classifica con i bianconeri che dicono di fatto addio definitivamente alla corsa scudetto. Una sconfitta che ha messo in mostra diverse lacune della squadra di Luciano Spalletti con alcuni calciatori che hanno fortemente deluso. Amaro in bocca in casa Juventus per la sconfitta subita in casa del Cagliari con i bianconeri che ora dovranno guardarsi anche dalle rivali per un posto in Champions League. La società, nel frattempo, è chiamata a fare delle valutazioni su alcuni calciatori che stanno rendendo meno di quanto ci si aspettasse.

