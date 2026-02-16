Juventus Di Gregorio | la pazienza è finita

Michele Di Gregorio ha commesso due errori decisivi durante la partita tra Juventus e Inter, facendo infuriare i tifosi del Monza. La porta del portiere si è aperta troppo facilmente, lasciando spazio alle reti avversarie. La sua prestazione ha peggiorato la situazione della squadra, già condizionata dalle decisioni arbitrali contestate.

Oltre che dalle polemiche arbitrali, la partita contro l’Inter è stata segnata dagli errori in porta di Michele di Gregorio. Altri errori e gol subiti, con un portieree mai decisivo con le sue parate. Alla scarsa capacità d’incidere sul risultato si è recentemente aggiunta una preoccupante tendenza a commettere gravi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Gregorio: la pazienza è finita Pazienza al limite, è finita con la Juventus: addio sempre più vicino Dopo la sconfitta con il Cagliari, la Juventus sembra ormai aver perso le speranze di lottare per lo scudetto. “Basta“, colpo di scena Vlahovic in diretta: la pazienza è finita UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Di Gregorio, altra papera pesantissima. Ma il primo errore è di David...; Di Gregorio imbarazzante, la clamorosa papera che regala il gol all'Inter; Di Gregorio sbaglia piede e fa infuriare Spalletti: che errore sull'autorete di Cambiaso; Di Gregorio sotto accusa alla Juventus, cosa dicono i dati sul portiere bianconero: è lontanissimo dai migliori. Di Gregorio delude ancora, la Juventus ha già in mente il sostitutoUna stagione non semplice per il portiere bianconero che appare destinato a salutare la Juventus alla fine della stagione. La Juventus appare intenzionata a scegliere un altro estremo difensore per il ... calciomercato.it Inter-Juventus 3-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Zielinski, gli highlightsLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Miretti, Conceiçao, McKennie, Yildiz, David. Allenatore: Spalletti INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic; - facebook.com facebook Formazioni ufficiali #InterJuve #Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceicao, David, Yildiz @junews24com x.com