Juventus attacco sotto esame | David e Openda deludono idea Sorloth per gennaio

Il pareggio contro il Lecce ha evidenziato alcune criticità nell’attacco della Juventus, con David e Openda che non hanno pienamente convinciso. La società valuta soluzioni per migliorare le prestazioni offensive, considerando l’ipotesi di un acquisto a gennaio, con Sorloth tra i nomi in circolazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre il club cerca di trovare la giusta soluzione per rafforzare l’attacco e migliorare i risultati.

Il pareggio contro il Lecce ha riacceso un dibattito che alla Continassa non si è mai realmente spento: l'attacco della Juventus non funziona. La squadra costruisce, arriva negli ultimi sedici metri, ma fatica terribilmente a concretizzare. E quando la produzione offensiva non si traduce in gol, i riflettori finiscono inevitabilmente sui centravanti. Jonathan David e Lois Openda, arrivati in estate con aspettative importanti, non sono riusciti a incidere come previsto. Al punto che una parte della tifoseria ha iniziato a rimpiangere persino Dusan Vlahovic, oggi ai box e destinato a lasciare Torino a parametro zero a fine stagione.

