Moggi esalta Spalletti | Ha risolto i problemi della Juve L’obiettivo dei bianconeri deve essere questo

Moggi elogia Spalletti e dice che ha risolto i problemi della Juventus. Durante un’intervista a Radio Bianconera, l’ex dirigente ha spiegato che l’obiettivo dei bianconeri deve essere continuare su questa strada e migliorare ancora. Moggi ha anche sottolineato che l’allenatore sta portando stabilità e risultati, elementi fondamentali per la squadra di Torino. Ora la Juventus pensa già alla prossima sfida, con Spalletti che sembra aver trovato la chiave per rilanciare il club.

di Francesco Spagnolo Moggi intervistato da Radio Bianconera ha fatto il punto sulla Juventus svelando anche quale potrebbe essere l'obiettivo della Vecchia Signora. Il dibattito attorno al nuovo corso bianconero si arricchisce di un contributo autorevole e, come sempre, destinato a far discutere. Intervenuto ai microfoni di Cose di Calcio su Radio Bianconera, l'ex direttore generale Moggi ha analizzato con la consueta lucidità il momento della squadra, individuando nel cambio di guida tecnica la vera chiave di volta per il futuro del club. Per l'ex dirigente, il merito principale della risalita in classifica va attribuito alla gestione del nuovo allenatore, capace di intervenire non solo sulla tattica, ma soprattutto sulla testa dei calciatori.

