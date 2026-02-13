Judo Ok Arezzo | quattro atleti qualificati di diritto ai campionati italiani under 18

Il Judo Ok Arezzo ha qualificato quattro atleti di diritto ai campionati italiani under 18, grazie ai risultati ottenuti ai recenti tornei regionali. La squadra azzurra, sostenuta da un allenamento intenso e dalla passione dei giovani, si distingue per la crescita costante e la dedizione dimostrata in ogni match. Questa qualificazione rappresenta un passo importante per il club, che continua a investire sulla formazione dei suoi talenti.

Si tratta di Tommaso Busia (-46 kg), Sofia Cipriani Buffoni (-52 kg) ed Emma Corsi (-57 kg). A loro si aggiunge Noemi Accarino (-57 kg) Una notizia che riempie di orgoglio tutto il Judo Ok Arezzo e che conferma, ancora una volta, la qualità del lavoro svolto quotidianamente sul tatami. Con la pubblicazione ufficiale delle classifiche nazionali Cadetti, la società aretina festeggia un risultato straordinario: quattro giovani atleti hanno conquistato l'accesso alle finali dei Campionati Italiani A2 A1. Accedono direttamente alla finale Tommaso Busia (-46 kg), Sofia Cipriani Buffoni (-52 kg) ed Emma Corsi (-57 kg).