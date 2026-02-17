Pisa | English Lab per i bambini un sabato tra gioco e apprendimento della lingua inglese

A Pisa, il progetto English Lab ha preso vita sabato scorso, coinvolgendo i bambini in attività di gioco e apprendimento dell’inglese. La giornata ha visto i piccoli partecipanti divertirsi con giochi interattivi, imparando senza rendersi conto di essere in aula. L’iniziativa mira a stimolare l’interesse per la lingua fin dalla tenera età, con l’obiettivo di preparare i giovani alle sfide di domani.

Pisa accoglie l’English Lab: un sabato di giochi per i bambini e un investimento nel futuro della città. Pisa si prepara a un fine settimana dedicato all’apprendimento e al divertimento per i suoi giovani cittadini. Sabato 21 febbraio, l’Edicola della Legalità in Piazza Martiri della Libertà ospiterà una nuova edizione di “Il Sabato dei Bambini – English Lab”, un evento ludico-didattico in lingua inglese rivolto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. L’iniziativa, promossa dall’Associazione I Cavalieri in collaborazione con Nicola Ciardelli ODV, mira a stimolare l’interesse per l’inglese attraverso il gioco e l’interazione.🔗 Leggi su Ameve.eu English Lab - Il sabato dei bambiniSabato 31 gennaio, i bambini tornano all’Edicola della Legalità per il quarto appuntamento di English Lab. Leggi anche: Il sabato dei bambini - English lab Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il sabato dei bambini - English labSabato 21 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 l'Associazione I Cavalieri, in collaborazione con Nicola Ciardelli ODV, propone una serie di giochi e attività in lingua inglese sul tema Sports and ... pisatoday.it Intelligenza artificiale, a Pisa un laboratorio per la buona AISarà inaugurato martedì 26 marzo alle 10, con un incontro aperto al pubblico nell''Aula magna della scuola di ingegneria dell'Università di Pisa, il Good Ai lab, laboratorio multidisciplinare per lo ... ansa.it The Magic Hat – English Lab di Carnevale Con @laticcershouse: storie in inglese, laboratorio creativo e merenda In maschera è ancora più divertente! Oggi pomeriggio – ore 16:30 15€ tutto incluso Pasticceria Santa Giulia – Cremona facebook