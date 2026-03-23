John Elkann ha venduto Repubblica i greci di K Group comprano tutto il gruppo Gedi Riviste radio e giornale | cosa c’è nell’affare

Il gruppo Gedi passa da John Elkann nelle mani dei greci di K Gourp, proprietaria di Antenna Group. Lo conferma con una nota la holding della famiglia greca Kyriakou, che ha perfezionato l’acquisto da Exor, la holding controllata dalla famiglia Agnelli che finora aveva la maggioranza del gruppo editoriale di largo Fochetti. Cosa hanno comprato i greci. I greci di K group hanno proceduto quindi alla «acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (“GEDI”) da Exor, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. 🔗 Leggi su Open.online

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