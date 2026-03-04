John Elkann ha venduto il quotidiano La Stampa al gruppo Sae

Il gruppo Gedi, controllato dalla famiglia Agnelli-Elkann, ha venduto il quotidiano La Stampa al gruppo Sae. La transazione riguarda la storica testata torinese, che da oggi passa nelle mani di una nuova proprietà. La vendita, confermata ufficialmente, segna un cambiamento nella gestione del giornale. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali delle parti coinvolte.

La storica testata torinese non è più nelle mani di Gedi: firmato il contratto preliminare di cessione alla compagine di Alberto Leonardis Il quotidiano La Stampa cambia proprietà. Il gruppo Gedi (della famiglia Agnelli-Elkann) ha venduto la storica testata torinese al gruppo Sae. Una nota congiunta informa che è stato firmato il contratto preliminare di cessione. L'acquisizione avverrà "attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest".

John Elkann ha venduto La Stampa al gruppo Sae di Alberto LeonardisIl Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa.

Adesso è ufficiale: John Elkann ha venduto La Stampa, cosa cambia per il quotidiano di TorinoAdesso è ufficiale: il quotidiano torinese La Stampa è stato venduto al gruppo Sae di Alberto Leonardi.

