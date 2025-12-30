Je’Von Evans | Il match con Sami Zayn è stato pazzesco

Je’Von Evans ha commentato il recente incontro tra Sami Zayn e altri wrestler, definendo il match come “pazzesco”. Dopo aver conquistato il titolo WWE United States Championship, Sami Zayn ha riproposto la United States Open Challenge, offrendo a tutte le superstar dei diversi brand l’opportunità di competere e mantenendo vivo l’interesse per questa importante competizione.

Dopo aver vinto il titolo WWE United States Championship, Sami Zayn ha reso omaggio a John Cena riaprendo la United States Open Challenge, consentendo alle superstar di tutti i brand di competere. È una testimonianza sia dell’eredità di John Cena e del suo impegno per il futuro della WWE, sia di Zayn, ormai un veterano a pieno titolo, che ha colto l’opportunità di mettere in mostra le superstar più giovani e dare loro la possibilità di brillare. Je’Von Evans è stato una di quelle superstar che hanno risposto alla chiamata, e i due hanno dato vita ad uno dei migliori incontri della serie di Zayn. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

