Dopo l’incidente durante la puntata di Raw a Belfast, le condizioni di Je’Von Evans sono migliorate e il wrestler è già in viaggio con il resto del roster WWE. L’infortunio, avvenuto durante il match contro El Grande Americano, aveva destato preoccupazione tra i fan. Ora, l’atleta si sta riprendendo e si sta unendo ai suoi compagni, segnando una buona notizia per la federazione e gli appassionati.

Il sollievo dopo lo spavento. Come vi abbiamo riportato ieri sera, durante la puntata di Raw tenutasi a Belfast il match tra Je’Von Evans e El Grande Americano è stato interrotto dall’arbitro per infortunio dell’atleta proveniente da NXT. Il tutto è avvenuto al ritorno da una pausa pubblicitaria e data la gestualità di Evans si è pensato ad un possibile problema nella zona della spalla destra o del pettorale destro. L’atleta è riuscito a rientrare nel backstage sulle proprie gambe, anche se visibilmente scosso lasciando preoccupati tutti, dal tavolo di commento ai fan in arena e sul web. Per fortuna però le notizie giunte qualche ora dopo la fine dello show inducono all’ottimismo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Sospiro di sollievo per le condizioni di Je'Von Evans, è già in viaggio con il resto del roster

WWE: Ricky Saints supera Je’Von Evans con una scorrettezza e chiude in bellezza il 2025Nel corso del 2025, Ricky Saints ha mantenuto un ruolo di rilievo in NXT, segnando il suo percorso con costanza e determinazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

