jesina urbania domina la paura doppio brivido nel recupero

NA 0 URBANIA 0 NA: Santarelli, Grillo, Paglialunga, Romizi (25’ st Ceccarelli), Stefoni, Nacciarriti, Borocci, Gioacchini (11’ st Manna), F. Massei (36’ st Cingolani), Minnozzi, Giovannini (25’ st Angeletti). All. Giuseppe Puddu A disp: Gasparoni, Broglia, Di Maio, D’Angelo, Gagliardini. URBANIA: Ferri, Kalombo, Del Bianco, Bruzzechesse, Conti, Olivi, Triana, Manna (45’ st G. Monceri), Fagotti, Sarli, Vrioni (17’ st Serges). All. Giovanni Cornacchini A disp: Casadei, Casettani, Carciari, Andreoni, Lani, Marsili, A. Monceri. Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno. Note – 250 spettatori, Angoli: 2 a 0 per la Jesina. Ammoniti: Paglialunga, Olivi, Manna (U), Romizi, Stefoni, Serges, Sarli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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