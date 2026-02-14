Le squalifiche in Eccellenza Promozione e Prima Categoria Giallorossi senza Mafei a Urbania La Jesina non avrà Giovannini

Mafei e Giovannini vengono squalificati dopo aver ricevuto un cartellino rosso durante le ultime partite, e questa decisione influisce sulle loro squadre. La Jesina, che domani affronta il Tolentino, dovrà fare a meno di Luca Giovannini, che è stato fermato per un turno. Allo stesso modo, l’Osimana non potrà contare su Mafei, squalificato dopo la partita contro la Jesina. Entrambi i giocatori sono stati espulsi per comportamenti scorretti durante il match e non potranno scendere in campo in questa giornata. Piccinin e Crescenzi, invece, sono stati fermati per una

In Eccellenza due squalificati tra Osimana e Jesina. I senzatesta per la trasferta di domani a Urbania non potranno contare su Mafei, la Jesina invece dovrà fare a meno a Tolentino di Luca Giovannini, entrambi fermati per una giornata al pari di Piccinin (Civitanovese) e Crescenzi (Sangiustese). Due giornate di squalifica invece per Fiorani (Urbino) e Isidori (Trodica). Ammenda di euro 200 al K Sport Montecchio Gallo, euro 100 al Chiesanuova e Trodica. Nei dirigenti inibizione fino al 4 marzo per Santi (Urbino). Fino al 25 febbraio per Corsetti (Chesanuova) e Bovetti (Osimana). PROMOZIONE. Un turno di stop per Coltorti (Biagio Nazzaro Chiaravalle), Brunori (Castelfrettese), Ballarini (Vigor Castelfidardo) e Bartomioli (Villa San Martino).