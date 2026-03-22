L'attore ha condiviso online un aggiornamento sulla difficile situazione in corso nell'area in cui vive con la fidanzata e la famiglia. Jason Momoa, insieme alla sua fidanzata Adria Arjona e alla sua famiglia, ha dovuto evacuare la sua abitazione nell'area di Oahu a causa dell'uragano che ha colpito le Hawaii. La situazione meteo è stata la peggiore degli ultimi anni e ha portato al rischio del collasso della diga Wahiawa. L'aggiornamento di Momoa sulle inondazioni alle Hawaii Condividendo un aggiornamento sui social media, Jason Momoa ha spiegato che la corrente è stata interrotta e le autorità hanno stabilito fosse necessaria un'evacuazione di massa per colpa dei rischi idrogeologici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jason Momoa ha dovuto evacuare la sua casa alle Hawaii dopo le inondazioni: "Siamo al sicuro"

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