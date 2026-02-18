Jaren Jackson Jr. si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro dopo aver subito un infortunio durante la partita contro i Denver Nuggets. L’operazione, effettuata con successo, richiederà un periodo di recupero di quattro-sei mesi prima che possa tornare in campo. I medici hanno precisato che l’intervento ha riguardato la rimozione di un frammento osseo, una decisione presa per evitare complicazioni future.

In una comunicazione ufficiale, i Utah Jazz hanno reso noto l’esito di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro eseguito su jaren jackson jr. L’operazione, condotta a salt lake city dal medico ortopedico caposquadra della franchigia, il dottor travis maak, è stata superata con successo. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate tra quattro settimane, definendo il percorso di recupero e i passi successivi per il rientro in campo. La procedura ha avuto l’obiettivo di ripristinare la funzionalità dell’arto interessato e di impostare una riabilitazione mirata. La scelta del responsabile medico riflette l’impegno della squadra nel seguire protocolli consolidati, con attenzione alla sicurezza e all’efficacia del recupero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jaren Jackson Jr. operato con successo: stop previsto di 4-6 mesi

Leggi anche: Jaren Jackson Jr. salta il resto della stagione: brutto colpo per gli Utah Jazz

Utah strapaga Jaren Jackson. Vucevic a Boston, Draymond Green sul mercatoLa corsa ai trasferimenti nel mondo del basket si fa più intensa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.