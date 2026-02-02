Da Foggia a Montecitorio l' etichetta ' parlante' che racconta il Made in Italy nel mondo

Questa mattina a Roma, alla Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza stampa sull’Etichetta Parlante del Made in Italy. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli operatori del settore, che hanno illustrato come questa iniziativa possa rafforzare la presenza dei prodotti italiani nel mondo. Una giornata che ha messo in luce l’impegno per promuovere la qualità e l’autenticità del nostro patrimonio industriale.

Grande partecipazione e forte interesse per l'evento organizzato alla Camera dei deputati e promosso dal parlamentare foggiano di Fratelli d'Italia Un successo di contenuti, partecipazione e visione strategica. La conferenza stampa di presentazione dell'Etichetta Parlante del Made in Italy, svoltasi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati su iniziativa dell'on. foggiano, Giandonato La Salandra, ha registrato una partecipazione calorosa e un'attenzione superiore alle aspettative, con numerose richieste di adesione e approfondimento da parte di istituzioni, operatori e rappresentanti delle filiere produttive.

