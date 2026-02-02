Da Foggia a Montecitorio l' etichetta ' parlante' che fa racconta il Made in Italy nel mondo

Questa mattina, a Montecitorio, si è tenuta la presentazione dell’Etichetta Parlante del Made in Italy. La conferenza stampa, organizzata presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti del settore. L’obiettivo è promuovere i prodotti italiani nel mondo, raccontando storie e qualità attraverso contenuti coinvolgenti. È stato un momento importante per rafforzare la presenza del Made in Italy all’estero, con una strategia chiara e una forte partecipazione pubblica.

Grande partecipazione e forte interesse per l'evento organizzato alla Camera dei deputati e promosso dal parlamentare foggiano di Fratelli d'Italia Un successo di contenuti, partecipazione e visione strategica. La conferenza stampa di presentazione dell'Etichetta Parlante del Made in Italy, svoltasi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati su iniziativa dell'on. foggiano, Giandonato La Salandra, ha registrato una partecipazione calorosa e un'attenzione superiore alle aspettative, con numerose richieste di adesione e approfondimento da parte di istituzioni, operatori e rappresentanti delle filiere produttive.

