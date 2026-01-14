Conferenza stampa Italiano pre Verona Bologna | Ho letto che siamo a -16 dalla capolista ma…

Vincenzo Italiano ha presentato la sfida tra Hellas Verona e Bologna, in programma per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26. Alla vigilia del match, il tecnico dei rossoblù ha commentato la situazione in classifica, sottolineando le proprie considerazioni rispetto alle parole circolate riguardo alla posizione della squadra. L'incontro rappresenta un’occasione importante per la squadra di Italiano di migliorare la propria posizione nel campionato.

Bologna, Italiano: “Ai ragazzi ho chiesto di uscire a testa alta dal campo” - Il giorno del 48° compleanno di Vincenzo Italiano per il Bologna è anche giornata di vigilia della partita di Europa League contro il Celta Vigo. gianlucadimarzio.com

Conferenza stampa Fabregas pre Como Bologna: «Loro una grande squadra, promessa per l’Europa? Rispondo così, e sul mercato…» - Conferenza stampa Fabregas pre Como Bologna: le parole del tecnico dei lariani a due giorni dalla sfida valevole per il 20° turno di Serie A 2025/26 La conferenza stampa di Cesc Fabregas a due giorni ... calcionews24.com

« . …» La conferenza stampa di Massimiliano #Allegri alla vigilia di #ComoMilan: dalle assenze al mercato, fino al momento di flessione #milan #milanpress x.com

La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni è stata ancora una volta l’occasione per apprezzare alcune caratteristiche salienti della comunicazione della nostra presidente del Consiglio. Vittimismo, deresponsabilizzazione, retorica, spontaneismo, es facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.